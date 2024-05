Gasset : Un ancien de l’OM va tout changer ?

Axel Cornic

A quelques semaines de la fin de saison, l’Olympique de Marseille est en pleine recherche de son prochain entraineur. Jean-Louis Gasset ne devrait en effet pas rester et Pablo Longoria semble déjà avoir activé plusieurs pistes importantes, même si selon nos informations la priorité reste Paulo Fonseca, en fin de contrat avec le LOSC.

Personne ne sait encore qui va guider l’OM la saison prochaine. Après avoir changé trois fois d’entraineur en moins d’un an, Pablo Longoria va devoir trouver un successeur à Jean-Louis Gasset, arrivé en cours de saison pour remplacer Gennaro Gattuso et dont la mission devrait bien se terminer dans quelques semaines.

Conceição après Fonseca ?

Comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com, le grand objectif du président Longoria est Paulo Fonseca, déjà approché par le passé et en fin de contrat du côté du LOSC. Sauf que l’OM n’est pas seul sur le coup, avec notamment la grosse concurrence de la Premier League ou encore de l’AC Milan, qui cherche un remplaçant à Stefano Pioli. Tout cela aurait donc poussé les Marseillais à activer d’autres pistes d’après la presse étrangère.

Villas-Boas peut faire bouger les choses