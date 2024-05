L’OM déjà largué pour le successeur de Gasset ?

Axel Cornic

A la recherche d’un entraineur pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille pourrait trouver son bonheur en Ligue 1. Selon nos informations, la priorité de Pablo Longoria pour remplacer Jean-Louis Gasset n’est autre que Paulo Fonseca, en fin de contrat avec le LOSC... qui semble toutefois avoir la cote à l’étranger !

Qui sera le nouveau coach de l’OM ? Avec quatre entraineurs en moins d‘un an, on ne peut pas dire que Pablo Longoria ait vraiment misé sur la stabilité et son prochain choix sera donc crucial. Plusieurs noms sont évoqués, mais il y en a un en particulier qui semble plaire aux Marseillais.

Tout le monde s’arrache Fonseca

Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que le président Longoria en pince pour Paulo Fonseca, qui était déjà pisté la saison dernière lors du départ d’Igor Tudor. Le technicien portugais est en fin de contrat avec le LOSC, mais la concurrence est féroce pour l’OM puisqu’en plus de quelques clubs de Premier League, l’AC Milan le suivrait de près. Dans le nord de l'Italie on cherche en effet un successeur à Stefano Pioli et le Lillois semble beaucoup plaire aux dirigeants milanais.

Avantage AC Milan ?