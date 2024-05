Mercato - OM : L’enfant du pays lâche une réponse !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Natif de Marseille et enfant de la cité phocéenne, Christophe Galtier est une nouvelle fois annoncé dans le viseur de la direction de l'OM pour prendre le relais de Jean-Louis Gasset cet été. L'ancien entraîneur du PSG revient sur ses contacts avec Pablo Longoria et lâche une première réponse au président de l'OM sur son avenir.

Nommé sur le banc de l'OM en février dernier pour assurer l'intérim jusqu'en en fin de saison, Jean-Louis Gasset verra donc sa mission prendre fin cet été. Le président Pablo Longoria est donc en quête de son futur coach, et comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, il insiste en coulisses pour attirer Paulo Fonseca (LOSC). Mais le nom de Christophe Galtier revient également avec insistance du côté de l'OM, lui qui est natif de la cité phocéenne où il a passé toute son enfance.

Galtier dit tout sur l'OM

Galtier a d'ailleurs été un profil envisagé ces derniers mois à l'OM, et dans un entretien accordé à L'EQUIPE , l'entraîneur français revient sur ces contacts : « Ça, c'est particulier. Le jour où j'ai pris la décision de ne pas rejoindre l'OM a été le moment le plus difficile de ma carrière. Stéphane a été pendant cinq ans mon directeur à Saint-Étienne et il était présent lors de mon rendez-vous avec Pablo (Longoria), en octobre. Je n'ai pas suivi le conseil de ma femme parce que le timing n'était pas bon. J'ai ressenti au fond de moi que je n'avais pas le droit d'associer malgré lui et malgré moi le club à mon rendez-vous au tribunal. La pression allait monter crescendo et j'allais dépenser de l'énergie pour ma défense. Les gens doivent prendre le fait que je leur ai dit non comme une grande marque de respect pour le club et le président Pablo. Et je sais qu'ils l'ont pris comme ça », indique l'ex-entraîneur du PSG.

« Gasset réussit un travail magnifique »