Mercato - PSG : Surprise, l’OM s’attaque à une figure du projet QSI

Arnaud De Kanel

Avec le départ imminent de Jean-Louis Gasset à la fin de la saison, l'OM est désormais en quête de son prochain entraîneur. Selon nos informations, Paulo Fonseca occupe le haut de la liste des priorités des dirigeants marseillais, suivis de près par des noms tels que Sergio Conceiçao et Franck Haise. Cependant, le club phocéen explore également d'autres options, dont l'une pourrait mener à Thiago Motta, figure du projet QSI du PSG, présent dans cette liste à la surprise générale tant il est courtisé.

L'OM est à la recherche d'un nouvel entraineur. L'intérim de Jean-Louis Gasset prendra fin à l'issue de la saison et le club phocéen explore plusieurs pistes. En priorité, Pablo Longoria rêve de Paulo Fonseca comme nous vous l'avons révélé sur le10sport.com. Mais face à la complexité du dossier, l'OM a plusieurs alternatives. Thiago Motta en est une, lui l'un des visages phares du projet QSI du rival parisien.

Transferts - OM : Jackpot pour Longoria en Ligue 1 ? https://t.co/VVXCZIKnqf pic.twitter.com/A7nT1enQCt — le10sport (@le10sport) May 3, 2024

L'OM pense à Motta

Sous la houlette de Thiago Motta, Bologne affiche actuellement une performance remarquable en Serie A, occupant la quatrième place du classement et se dirigeant vers une possible participation en Ligue des champions la saison prochaine. Cette ascension fulgurante attire les regards, notamment celui de la Juventus, où l'entraîneur italo-brésilien est fortement pressenti pour succéder à Massimiliano Allegri. Selon les informations relayées par L'Équipe , Pablo Longoria et Mehdi Benatia, aux commandes de la direction sportive de l'OM, étudieraient sérieusement le profil de Thiago Motta pour prendre les rênes du club olympien.

Motta n'est pas seul dans la liste