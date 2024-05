Mercato - OM : Une annonce va tomber pour l’entraîneur !

Thomas Bourseau

Après la succession de Jorge Sampaoli et d’Igor Tudor, place à celle de Jean-Louis Gasset cet été pour Pablo Longoria. Ex-joueur de l’OM, Habib Beye est dans les petits papiers du président du club phocéen et a déclaré qu’il annoncera sa décision de quitter ou non le Red Star très prochainement.

Entre Jean-Louis Gasset et l’OM, le contrat d’intérim signé en février dernier sera respecté et pas altéré. En effet, quand bien même l’Olympique de Marseille venait à rafler la Ligue Europa, le coach français se retirera et va laisser Pablo Longoria le soin de trouver un nouvel entraîneur à l’OM comme lors des deux dernières fenêtres estivales des transferts.

«Je me suis donné l’opportunité d’être libre de décider»

Habib Beye est l’une des pistes explorées par le président Pablo Longoria et son comité de direction à l’OM en plus de Paulo Fonseca comme le10sport.com vous l’a dévoilé fin avril. L’actuel coach du Red Star a une nouvelle fois évoqué son avenir en conférence de presse. « J’ai tous les éléments aujourd’hui pour prendre une décision pour moi. Je me suis donné l’opportunité d’être libre de décider ».

«Ma décision sera annoncée dans quelques jours»