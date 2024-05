Habib Beye - OM : C’est imminent !

Axel Cornic

A la recherche d’un entraineur pour la saison prochaine, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes. Selon nos informations la priorité de Pablo Longoria reste Paulo Fonseca du LOSC, mais d’autres sont également explorées comme avec Habib Beye, récent champion de National 1 avec le Red Star et ancienne gloire marseillaise.

Arrivé le 20 février dernier, Jean-Louis Gasset ne devrait pas poursuivre l’aventure au-delà de cette fin de saison. Ainsi, Pablo Longoria travaille en coulisses pour lui trouver un successeur et dès le 10 avril nous vous avons parlé de la piste Paulo Fonseca, dont le contrat avec le LOSC se termine le 30 juin prochain.

OM : Gasset a tout changé pour ce renfort surprise https://t.co/RD6OoRRLMI pic.twitter.com/iD3UBSKUjI — le10sport (@le10sport) May 4, 2024

« Je me suis donné l’opportunité d’être libre de décider »

Mais le Portugais est très apprécié en Europe et l’OM aurait ainsi un plan B, qui comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com est Habib Beye. Lui aussi est en fin de contrat et en conférence de presse, il s’est exprimé sur son avenir. « J’ai tous les éléments aujourd’hui pour prendre une décision pour moi. Je me suis donné l’opportunité d’être libre de décider » a expliqué le technicien de 46 ans.

« Ma décision sera annoncée dans quelques jours »