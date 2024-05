Ce pacte à 120M€ va plaire au PSG

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé va quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Pour pallier le départ de son numéro 7, le club de la capitale penserait à recruter Victor Osimhen. Et cela tombe plutôt bien, puisque le buteur nigérian et le Napoli ont prévu de se quitter cet été.

Arrivé au PSG lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a décidé de changer d'air à la fin de sa septième saison à Paris. Sous contrat jusqu'au 30 juin, la star de 25 ans va partir librement et gratuitement cet été. Comme le10sort.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé sera un nouveau joueur du Real Madrid la saison prochaine, à moins d'un énorme retournement de situation.

Osimhen et Naples ont prévu de se séparer cet été

Pour combler le vide laissé par Kylian Mbappé la saison prochaine, la direction du PSG songerait à boucler la signature de Victor Osimhen, qui fait le plus grand bonheur du Napoli depuis l'été 2020. Et heureusement pour le club de la capitale, le transfert du Nigérian serait déjà programmé.

Une clause libératoire à 120M€ pour Osimhen ?