Mercato : Le PSG plombé par un deal XXL ?

Axel Cornic

Avec le départ annoncé de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain pourrait être l’un des acteurs principaux du prochain mercato estival. Les plus grandes stars sont en effet annoncées dans le viseur du club parisien et c’est le cas de Victor Osimhen, qui pourrait quitter le Napoli grâce à une clause de départ comprise entre 120 et 130M€.

Tout le monde se demande quel sera le nouveau visage du PSG, avec le possible départ de Kylian Mbappé. Plusieurs noms ont été évoqués ces dernières semaines, mais il y en a un qui semble tenir la corde et il s’agit de Victor Osimhen, ancien du LOSC qui a totalement explosé depuis son départ au Napoli.

PSG : Luis Enrique va faire un cadeau à Mbappé ? https://t.co/EwkzGJEgQq pic.twitter.com/THIDihw8Fu — le10sport (@le10sport) May 5, 2024

Osimhen, le gros coup de l’été ?

Cette piste n’est pas nouvelle pour le PSG, puisque nous vous avons révélé sur le10sport.com que le Nigérian était l’une des grandes cibles de Luis Campos l’été dernier. Il faut dire que le dirigeant portugais connait très bien le joueur, puisque c’est lui qui l’avait recruté au LOSC par le passé et qui avait d’ailleurs géré son transfert vers le Napoli lors de l’été 2020.

Chelsea prêt à doubler le PSG