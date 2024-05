PSG : Surprise, la succession de Mbappé totalement relancée ?

Alexis Brunet

À l'issue de la saison, le PSG va vraisemblablement perdre Kylian Mbappé, en partance vers le Real Madrid. Les dirigeants parisiens réfléchissent donc à un joueur capable de remplacer le champion du monde. Le nom de Victor Osimhen est régulièrement cité, mais à Paris, tout le monde n'est pas d'accord. Certains agents seraient d'ailleurs contre le recrutement d'un nouveau numéro neuf.

Mardi prochain, le PSG devra réaliser une grande prestation face au Borussia Dortmund s'il veut se qualifier pour la finale de la Ligue des champions. Les Parisiens pourront sûrement compter sur un grand Kylian Mbappé, pour qui cela sera la dernière chance de remporter la C1 avec le club de la capitale.

Mbappé va quitter le PSG

En effet, Kylian Mbappé se dirige vers un départ du PSG en fin de saison. Rien n'est encore officiel, mais le Parisien a annoncé sa décision à son président ainsi qu'à ses coéquipiers. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le Real Madrid devrait vraisemblablement être le prochain club du champion du monde. Les Madrilènes vont donc enfin mettre la main sur le Français, après avoir tenté de le recruter à de très nombreuses reprises.

Transferts : Le PSG veut signer un «phénomène» ! https://t.co/qODJMhy4YJ pic.twitter.com/LJw7TAuf1h — le10sport (@le10sport) May 4, 2024

Jorge Mendes ne voudrait pas d'un nouveau numéro neuf au PSG