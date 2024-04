Clash avec Deschamps, il lâche ses vérités

Hugo Chirossel

En février dernier, Hubert Fournier avait annoncé vouloir améliorer les performances des équipes de France lors des séances de tirs au but, critiquant au passage l’approche de Didier Deschamps concernant cet exercice. Des propos qui n’avaient pas du tout plus au sélectionneur des Bleus, qui l’avait fait savoir publiquement. Le Directeur technique national de la FFF est revenu sur ces propos et a fait son mea culpa.

« Ce qui me gêne et ce que trouve déplacé, c'est la sortie médiatique du DTN . » En conférence de presse, Didier Deschamps avait clairement exprimé son mécontentement après les propos d’Hubert Fournier. Le Directeur technique national (DTN) de la FFF avait critiqué l’approche des équipes de France concernant les tirs au but, annonçant vouloir améliorer leurs performances dans cet exercice.

« Je la trouve même irrespectueuse »

« Je la trouve même irrespectueuse par rapport à tous les entraîneurs nationaux, les gardiens de but et les analystes vidéo. Ce sont des gens compétents et qui préparent ces séances… Les féminines l'ont travaillé par exemple et ce n'est pas pour autant que, malheureusement, ça a amené à une victoire lors du quart de finale de Coupe du monde », a ajouté Didier Deschamps. Ce mardi, dans un entretien accordé à l’ AFP , Hubert Fournier a fait son mea culpa.

« J'ai fait une erreur de communication »