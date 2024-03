Équipe de France : Deschamps part au clash et en remet une couche !

Alexis Brunet

Il y a quelque temps, Hubert Fournier, directeur technique national, avait annoncé que la FFF allait revoir tout le processus au sujet des séances de tirs au but. L'objectif étant de progresser dans ce domaine. En conférence de presse, Didier Deschamps a expliqué son mécontentement, vis-à-vis de cette prise de parole. Le sélectionneur des Bleus semble prendre le sujet très à cœur, car il s'est de nouveau exprimé sur le sujet.

Lors de la dernière finale de Coupe du monde, l’équipe de France a perdu aux tirs au but, face à l’Argentine. Cela a laissé des traces, et visiblement, la FFF veut agir pour éviter qu’un tel scénario ne se reproduise. Ainsi, Hubert Fournier, DTN de la fédération, a annoncé que le processus au sujet des tirs au but allait être revu.

Deschamps trouve la sortie de Fournier irrespectueuse

Jeudi, en conférence de presse, Didier Deschamps a été invité à s'exprimer sur la déclaration d'Hubert Fournier, et ce projet visant à progresser lors des séances de tirs au but. Le sélectionneur n'a pas mâché ses mots, qualifiant cette déclaration d'irrespectueuse. « Ce qui me gêne et ce que trouve déplacé, c'est la sortie médiatique du DTN. Je la trouve même irrespectueuse par rapport à tous les entraîneurs nationaux, les gardiens de but et les analystes vidéo. Ce sont des gens compétents et qui préparent ces séances… Les féminines l'ont travaillé par exemple et ce n'est pas pour autant que, malheureusement, ça a amené à une victoire lors du quart de finale de Coupe du monde. »

Deschamps en remet une couche sur la déclaration de Fournier