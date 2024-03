Polémique à l'OM, Deschamps intervient

Benjamin Labrousse

Il y a un mois, le conseiller sportif de l’OM Mehdi Benatia s’en prenait directement à l’attitude de Jonathan Clauss, à l’occasion d’une sortie médiatique qui a fait jaser. Si depuis, le latéral droit a redressé la barre en réalisant de belles performances, Didier Deschamps est sorti du silence à propos de cette polémique.

En février, la saison de l’OM a basculé en un week-end. Le 18 février, Marseille concédait une énième défaite face à Brest (1-0). Conséquence de cela, Gennaro Gattuso était démis de ses fonctions, et remplacé quelques jours plus tard par Jean-Louis Gasset. Mais ce week-end était également marqué par la sortie médiatique controversée de Mehdi Benatia à l’égard de Jonathan Clauss.

PSG : Le rêve de Mbappé brisé par le Real Madrid ? Deschamps confirme https://t.co/MBc9L4GxTe pic.twitter.com/OKqpB8zuTx — le10sport (@le10sport) March 17, 2024

«Jonathan faisait partie de ces joueurs-là»

« Je suis arrivé au mois de novembre, on m'a mis en garde sur deux-trois joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là. Je sais qu'il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach pour lui expliquer ce qu'on attendait un petit peu de lui, dans l'attitude, en tant que leader, international français. On pensait que le message était passé, malheureusement, ça ne l'était pas » , déclarait ainsi Mehdi Benatia au micro du Canal Football Club .

«J’ai échangé avec lui bien évidemment»