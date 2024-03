Gasset explique son choix inattendu avec la star de l’OM

Hugo Chirossel

Alors que l’OM s’est incliné sur la pelouse de Villarreal jeudi soir (3-1), Jean-Louis Gasset avait notamment décidé de laisser Pierre-Emerick Aubameyang au repos, entré en jeu à la mi-temps. Un choix qu’a expliqué le technicien français de 70 ans ce samedi en conférence de presse, à la veille du déplacement à Rennes.

Trois jours après sa défaite à Villarreal (3-1), l’OM se déplace sur la pelouse du Stade Rennais dimanche, pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Face au Sous-marin jaune , Jean-Louis Gasset avait décidé de se priver de Pierre-Emerick Aubameyang et d’Amine Harit au coup d’envoi, ce qu’il a expliqué en conférence de presse.

« J'ai senti une lassitude, une fatigue, un risque de blessure »

« Ce n'est pas par caprice que j'ai mis Auba ou Amine sur le banc en Coupe d'Europe, c'est que j'ai senti une lassitude, une fatigue, un risque de blessure, donc il me fallait les faire reposer. Demain, ce sera pareil pour certains joueurs », a expliqué Jean-Louis Gasset.

« Le groupe va s'étoffer et cela nous donnera plus de possibilités »