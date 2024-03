Gasset déclare sa flamme à une légende de l'OM

Arnaud De Kanel

L'OM va croiser la route de l'une de ses légendes ce week-end. En déplacement sur la pelouse du Rohazon Park pour y affronter le Stade Rennais, les Phocéens vont en effet retrouver un certain Steve Mandanda. A la veille de la rencontre, Jean-Louis Gasset a dressé un portrait très élogieux du portier tricolore.

C'est l'heure des retrouvailles entre l'OM et Steve Mandanda. Joueur le plus capé de l'histoire du club phocéen, le portier gardera la cage rennaise dimanche en fin d'après-midi et il tentera d'empêcher Pierre-Emerick Aubameyang et sa bande de marquer. Jean-Louis Gasset lui a adressé un beau message.

OM : La terrible confidence de Longoria sur Gattuso https://t.co/6IkG3YchBa pic.twitter.com/EWUmYw3xSY — le10sport (@le10sport) March 16, 2024

«C'est une personne magique»

Le coach de l'OM s'est présenté à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match ce samedi. L'occasion pour lui d'évoquer un certain Steve Mandanda, légende de l'OM qui sera dans le camp d'en face dimanche.

«C'est tout ce qu'on peut aimer chez un joueur»