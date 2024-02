OM - Clauss : Silence total en privé ?

Hugo Chirossel

Mis sur le marché par son club dans les derniers jours du mercato hivernal, le dossier Jonathan Clauss continue d’alimenter l’actualité de l’OM. En marge de la réception du Shakhtar Donetsk ce jeudi en Ligue Europa, le journaliste David Berger a donné plus d'informations sur cette affaire, dont les dirigeants marseillais ne veulent plus parler.

Le mercato hivernal a fermé ses portes depuis trois semaines, mais l'affaire Jonathan Clauss continue de faire parler à l’OM. Après les propos de Medhi Benatia qui ont beaucoup fait réagir, Pablo Longoria s’est de nouveau expliqué à ce sujet lors de la présentation de Jean-Louis Gasset, mais on ne sait toujours pas exactement ce qui est reproché à l’international français.

« Il ne s’intéressait pas trop à la vie de groupe »

« On a eu quelques informations. Il partait, notamment des déjeuners groupés, avant les autres, il ne s’intéressait pas trop à la vie de groupe. La direction a échangé avec lui pendant plus de deux heures. On a cru à un moment qu’il voulait partir, ça n’a pas été le cas », a confié David Berger, journaliste pour Canal+ .

« La volonté, en tout cas de la direction, c’est maintenant on en parle plus »