OM : Gasset zappe Benatia et Longoria

Axel Cornic

Considéré comme l’un des piliers de l’Olympique de Marseille, Jonathan Clauss traverse une période extrêmement compliquée, avec ses dirigeants qui n’ont pas hésité à lui mettre une énorme pression en public. Interrogé sur ce sujet épineux juste avant le match capital de ce jeudi face au Shakhtar Donetsk en Ligue Europe, Jean-Louis Gasset a fait une sortie remarquée.

Recruté lors du mercato estival 2022, Jonathan Clauss a toujours été considéré comme l’un des hommes forts de l’OM. Jusqu’à il y a quelques semaines, puisque l’international français semble désormais devenu persona non grata au sein du club marseillais !

Après l'OM, la prochaine destination de Gattuso déjà trouvée ? https://t.co/sJ9T4AX6s2 pic.twitter.com/nHiXzB4RPL — le10sport (@le10sport) February 22, 2024

Clauss, ennemi numéro 1 à l’OM ?

Que ce soit Gennaro Gattuso, Pablo Longoria ou encore Mehdi Benatia, tous ont piqué Clauss en public récemment. Cela est notamment le cas du conseiller spécial du président, qui a fait une déclaration assez sèche à l’encontre du joueur. « Ce qu'il s'est passé avec Jonathan Clauss ? Je suis arrivé au mois de novembre. On m'a mis en garde sur deux, trois joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite » avait-il expliqué, sur Canal+ . « Jonathan faisait partie de ces joueurs-là. Je sais qu'il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach, pour lui expliquer ce qu'on attendait de lui dans l'attitude en tant que leader, international français. On pensait que le message était passé, malheureusement ce n'était pas le cas ».

« Tout ce qui s'est passé avant, je ne suis pas au courant »