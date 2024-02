L’OM officialise ce grand retour !

Benjamin Labrousse

Ce jeudi, l’OM reçoit le Shakhtar Donetsk dans le cadre du match retour des 16èmes de finale de la Ligue Europa. Tenus en échec à l’aller (2-2), les Marseillais vont tenter d’instaurer une nouvelle dynamique en allant chercher la qualification. D’ailleurs, Jean-Louis Gasset pourra compter sur un gros retour pour sa première sur le banc phocéen.

L’OM doit se ressaisir. Après une série catastrophique de sept matchs sans la moindre victoire (toute compétition confondue), le club marseillais décidait de se séparer de Gennaro Gattuso. Débarqué à la suite d’une nouvelle défaite inquiétante face à Brest (1-0) dimanche soir, l’Italien a été remplacé par l’expérimenté Jean-Louis Gasset.

Grande première pour Gasset à l’OM

Âgé de 70 ans, l’ex sélectionneur de la Côte d’Ivoire a pour mission de redresser l’OM d’ici la fin de saison. Jean-Louis Gasset s’est engagé seulement jusqu’à la fin de cet exercice 2023-2024 à Marseille, et entend bien démarrer son aventure phocéenne par une victoire ce jeudi soir (21h) face au Shakhtar Donetsk en Ligue Europa.

Veretout de retour à l’OM !

Et à la différence de Gennaro Gattuso ces dernières semaines, Jean-Louis Gasset va pouvoir compter sur la présence de Jordan Veretout. En effet, l’OM a communiqué son groupe pour le match face au Skakhtar ce jeudi, et le milieu de terrain de 30 ans est bien de retour. Pour rappel, Veretout a manqué les quatre derniers rendez-vous de l’OM, et n’a plus joué depuis le 27 janvier dernier...