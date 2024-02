OM : Il prédit déjà une catastrophe avec Gasset

Hugo Chirossel

Après avoir acté le départ de Gennaro Gattuso, l’OM a décidé de nommer Jean-Louis Gasset au poste d’entraîneur. Ce dernier s’est engagé pour trois mois avec pour objectif d’essayer de limiter la casse. Un choix dont ne raffole pas Jérôme Rothen, qui estime qu’avec ce choix, les Olympiens ont entériné la fin de leur saison.

Après Marcelino, Jacques Abardonado et Gennaro Gattuso, c’est au tour de Jean-Louis Gasset de prendre place sur le banc de l’OM. Le technicien français âgé de 70 ans s’est engagé jusqu'à la fin de la saison pour tenter de sauver ce qu’il l’est encore et dirigera sa première rencontre dès jeudi face au Shakhtar Donetsk. Un choix qui n’est pas vraiment au goût de Jérôme Rothen.

«Il y a 15 jours encore, il était effondré à la Coupe d'Afrique des Nations»

« Quand tu vires un entraîneur comme ça, ça veut dire qu'il faut un choc psychologique dans le vestiaire. Déjà, le choc psychologique avec Gattuso, qui avait plein d'énergie et de fraîcheur, ce n'est jamais arrivé. Donc tu crois qu'aujourd'hui, tu prends Jean-Louis Gasset, qui est à l'opposé... Il y a 15 jours encore, il était effondré à la Coupe d'Afrique des Nations. Il a pris une sélection pour se reposer. A l'ASSE, s'il a arrêté, c'est parce qu'il était épuisé », avait déclaré Jérôme Rothen dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC .

«À travers ce choix, l’OM acte que la saison est morte»