McCourt fait une grosse erreur, coup de théâtre pour la vente de l'OM

La vente de l'OM fait grandement parler ces derniers mois, mais rien ne se dessine. Et pour cause, selon Eric Di Meco, Frank McCourt a fait l'erreur d'attendre que le club prenne de la valeur pour faire un bénéfice. Une utopie qui risque de lui coûter cher puisque le prix de vente de l'OM ne semble pas disposé à évoluer.

Alors que la vente de l'OM tarde à se concrétiser, l'Arabie Saoudite serait en stand by en coulisse face aux exigences de Frank McCourt. D'après Eric Di Meco, le Bostonien commet d'ailleurs une grosse erreur en refusant de vendre un club qui perd de sa valeur dans l'espoir de réaliser un bénéfice.

«McCourt a un club qui a perdu de la valeur sportive et financière»

« Il y en a un qui échappe à la critique et que l’on ne voit plus depuis un moment c’est l’actionnaire. Qu’est ce qu’il veut faire avec le club ? McCourt a un club qui a perdu de la valeur sportive et financière, avec une partie des dirigeants qui sont partis en courant il y a 6 mois, avec une équipe qui risque de ne pas faire la coupe d’Europe et toi tu ne viens plus. C’est quoi, tu veux faire quoi ? », s'interroge l'ancien joueur de l'OM au micro de Football Club de Marseille avant d'en rajouter une couche.

«On parle d’une vente, mais mets-le en vente le club»