Vente OM : L’Arabie Saoudite veut snober Marseille, il vend la mèche en direct

Hugo Chirossel

Depuis plusieurs années, des rumeurs évoquent un potentiel rachat de l’OM, propriété de Frank McCourt, par l’Arabie Saoudite, qui possède déjà Newcastle. Mais les Saoudiens pourraient finalement se rabattre sur un autre club de Ligue 1. Jérôme Rothen a révélé qu’aujourd’hui, ils seraient plus intéressés par l’AS Monaco que par Marseille.

Si des rumeurs évoquent régulièrement un rachat de l’OM par l’Arabie Saoudite, c’est finalement un autre club de Ligue 1 qui pourrait passer sous pavillon saoudien. En effet, l’AS Monaco est en vente et cela intéresserait le pays du Golfe, comme indiqué par Jérôme Rothen mardi dans Rothen s’enflamme sur RMC . L’ancien joueur monégasque s’est de nouveau exprimé à ce sujet ce mercredi.

OM : Gasset annonce déjà une révolution ? https://t.co/UuyLqGFmYC pic.twitter.com/MUDO5nJGYw — le10sport (@le10sport) February 21, 2024

«Il y a eu un rapprochement avec les Saoudiens, entre un des princes saoudiens et le prince Albert»

« Le club est en vente depuis quelques semaines maintenant donc automatiquement tu te dis qu’il y a du lourd qui va arriver derrière, parce que Monaco ça intéresse. De source sûre, du côté de la famille princière, et c’est pour ça que je vous donne une info là-dessus, c’est qu’il y a eu un rapprochement avec les Saoudiens, des rendez-vous, des échanges, entre un des princes saoudiens et le prince Albert. Je parle d’un prince qui est le numéro 2. Ils ont envie d’investir en France, ça c’est une certitude. Ce qui est sûr, c’est qu’il y a eu beaucoup beaucoup d’échanges ces dernières semaines. Des rapprochements parce qu’ils ont aussi investi sur des biens privés qui appartenaient à la famille princière. Ces affaires-là ont créé un rapprochement sur le football », a déclaré Jérôme Rothen.

«S’ils sont plus intéressés par Monaco que par Marseille ? Pour l’instant, oui»