Vente OM : L'Arabie Saoudite négocie pour un autre club de Ligue 1

Thibault Morlain

Alors que l'Arabie Saoudite est déjà aux commandes de Newcastle, les Saoudiens cherchent à investir dans d'autres clubs européens. Cela fait maintenant un moment qu'il est question d'une arrivée à l'OM en lieu et place de Frank McCourt. Toutefois, pour le moment, aucun signe d'une officialisation imminente d'une prise de pouvoir de l'Arabie Saoudite à Marseille. Et c'est finalement dans un autre club de Ligue 1 que les Saoudiens pourraient débarquer.

Assistera-t-on à la vente de l'OM dans les semaines ou mois à venir ? Cela fait maintenant un certain temps qu'il est annoncé que Frank McCourt pourrait passer la main et quitter ses fonctions de propriétaire du club phocéen. Pour le remplacer, il a été évoqué que l'Arabie Saoudite pourrait reprendre les commandes. L'OM passera-t-il alors sous pavillon saoudien ? C'est finalement un autre club de Ligue 1 qui pourrait être privilégié...

« L'Arabie Saoudite est sur l'AS Monaco »

Lors de son émission Rothen s'enflamme sur RMC , Jérome Rothen a lâché une grosse information concernant le futur rachat d'un club de Ligue 1 par l'Arabie Saoudite. Ne croyant plus vraiment à l'arrivée des Saoudiens à l'OM, l'ancien joueur de l'AS Monaco a assuré que ça négociait actuellement pour reprendre le club de la Principauté, récemment mis en vente : « Il faut arrêter de rêver avec l’Arabie Saoudite, s’ils avaient dû venir ils l’auraient fait bien avant. On sortira dans quelques semaines certainement un autre dossier. L’Arabie Saoudite est sur l’AS Monaco et ça a l’air de bien avancer. Un projet à 2025 ? Oui, et celle-là, elle ne vient pas de n’importe où ».

« Racheter l’AS Monaco ? Bien sûr que c’est possible, rien n’est impossible »