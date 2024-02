Accusé de «harcèlement», le boss de l’OM répond cash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'UNFP est monté au créneau ce lundi. Le syndicat des joueurs a tenu à prendre la défense de Jonathan Clauss, mis en cause par Mehdi Benatia, en employant des mots force comme celui de « harcèlement ». Un communiqué qui n'a pas été du goût de Pablo Longoria. Le président de l'OM a répondu cash en conférence de presse.

En s'en prenant à Jonathan Clauss lors du Canal Football Club dimanche dernier, Mehdi Benatia n'imaginait certainement pas déclencher autant de réactions. Cette affaire est devenue un peu plus sérieuse lorsque l'UNFP a publié un communiqué pour dénoncer des faits de harcèlement à l'encontre du joueur de l'OM.

C’est fini pour Gattuso, un ancien de l’OM envoie sa candidature https://t.co/gv1w50kgjE pic.twitter.com/3A94wruMqp — le10sport (@le10sport) February 19, 2024

L'UNFP monte au créneau

« En s’attaquant bassement à l’un des salariés du club, le défenseur international Jonathan Clauss, le conseiller sportif de l’OM Medhi Benatia a franchi la ligne rouge. Celle du harcèlement, qui consiste à livrer via la presse un footballeur à la vindicte populaire, à détourner sur lui tous les maux. Ce harcèlement que l’UNFP dénonce jusqu’à avoir porté plainte contre X le mois dernier. Car en plus de manquer d’un minimum de respect envers l’homme, on met ici en doute la conscience professionnelle d’un joueur qui serait même capable de simuler une blessure » peut-on lire.

« Je n'ai pas apprécié leur communiqué »