Affaire Clauss : «Catastrophique», Benatia se fait fracasser

Hugo Chirossel

En marge du déplacement de l’OM à Brest dimanche soir (1-0), Medhi Benatia a accordé une interview au Canal Football Club dans laquelle il revient sur le feuilleton Jonathan Clauss, à qui il est reproché un comportement inapproprié. Une prise de parole que n’a pas du tout appréciée le journaliste Florent Gautreau.

L’avenir de Jonathan Clauss a animé les derniers jours du mercato hivernal de l’OM. L’international français, à qui il était reproché un manque d’investissement et un comportement parfois inapproprié, a été mis sur le marché par son club. Un sujet sur lequel est revenu Medhi Benatia, dans un entretien accordé à Samir Nasri pour le Canal Football Club et diffusé dimanche soir, avant la rencontre entre l'OM et Brest (1-0).

Benatia en remet une couche sur Clauss

« Je suis arrivé au mois de novembre. On m'a mis en garde sur deux, trois joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là. Je sais qu'il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach, pour lui expliquer ce qu'on attendait de lui dans l'attitude en tant que leader, international français. On pensait que le message était passé, malheureusement ce n'était pas le cas », a déclaré Medhi Benatia.

« T'as l'impression que c'est le parrain de l'OM »