Ce joueur pose problème, l'OM déballe tout

Jean de Teyssière

Arrivé à l'OM durant l'été 2022, après une excellente saison avec le RC Lens, Jonathan Clauss a continué à être appelé en équipe de France, avant de connaître une désillusion en n'étant pas convoqué pour disputer la Coupe du monde. Le contrecoup a été rude pour l'ancien Lensois, qui a reporté le maillot bleu depuis et qui semble avoir un boulevard pour jouer à l'Euro 2024. Mais son attitude à l'OM fait grincer des dents, et Medhi Benatia, le conseiller sportif marseillais, a critiqué son joueur en public.

L'OM vit une saison très compliquée. Une première crise sportive en septembre, une crise de résultats depuis le début de l'année, des soucis de comportement de la part de certains cadres de l'OM... La saison 2023-2024 est à oublier pour les hommes de Gennaro Gattuso, et l'un d'entre eux a d'ailleurs été copieusement critiqué par Medhi Benatia.

«On m'a mis en garde sur deux, trois joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite»

Dans une interview accordée au Canal Football Club , Medhi Benatia, le conseiller sportif de l'OM, est revenu sur l'épisode concernant Jonathan Clauss et son changement lors du match face à Monaco : « Ce qu'il s'est passé avec Jonathan Clauss ? Je suis arrivé au mois de novembre. On m'a mis en garde sur deux, trois joueurs dont le comportement était parfois un petit peu limite. Jonathan faisait partie de ces joueurs-là. Je sais qu'il avait été reçu plusieurs fois dans le bureau du coach, pour lui expliquer ce qu'on attendait de lui dans l'attitude en tant que leader, international français. On pensait que le message était passé, malheureusement ce n'était pas le cas. »

Clauss agace le staff de l'OM