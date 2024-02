Brest - OM : Streaming légal, heure de diffusion TV, équipes probables…

Benjamin Labrousse

En difficulté ces derniers temps, l’OM se déplace sur la pelouse de Brest en clôture de la 22ème journée de Ligue 1 ce dimanche 18 février. Une rencontre qui débutera à partir de 20h45 au stade Francis Le Blé de Brest. Le 10 sport vous donne toutes les informations sur cette rencontre aux enjeux bien différents pour les deux formations.

C’est assurément l’une des affiches les plus alléchantes de cette 22ème journée de Ligue 1. Ce dimanche soir, le Stade Brestois, équipe surprise de cette saison, accueille l’OM au Stade Francis Le Blé. Une rencontre palpitante à suivre à partir de 20h45, qui oppose deux équipes avec un gros coup à jouer. En effet, Brest comme l’OM doivent mettre fin à une série de plusieurs matchs sans victoire.



Cette rencontre aura également un air de revanche pour les Brestois. En effet, le 26 août 2023, l’OM avait vaincu Brest (2-0) au Vélodrome. Une victoire importante dès la 3ème journée pour la formation marseillaise alors dirigée par Marcelino. Si les dynamiques des deux équipes ont depuis évolué, il ne faut pas oublier que la saison dernière, l’OM n’était jamais venu à bout de Brest, avec un match nul (1-1) en Bretagne lors de la phase aller, puis une défaite au Vélodrome (1-2) en fin de saison.

Brest, une grosse équipe à l’arrêt

Équipe surprise de cette saison de Ligue 1, Brest reste sur quatre matchs sans victoire toute compétition confondue, et sur trois matchs nuls en championnat. Pour ce choc face à l’OM, Éric Roy devra se passer de Jordan Amavi blessé, mais également de Mahdi Camara et du gardien Marco Bizot, tous deux suspendus. L’Uruguayen Martin Satriano lui, est incertain.



Après un nul brillant obtenu sur la pelouse du PSG (2-2) le 28 janvier dernier, Brest a eu du mal à enchaîner. Tenus en échec sur leur pelouse face à l’OGC Nice (0-0) le 4 février, les Brestois ont ensuite chuté face au PSG en Coupe de France (3-1) il y a dix jours, puis ont concédé un match nul décevant face à Clermont (1-1) dimanche dernier. 5ème de Ligue 1 avec 37 points, Brest pourrait en cas de victoire, monter sur le podium en fonction des résultats des autres formations.



La composition probable de Brest : Coudert - Lala, Chardonnet, Le Cardinal (ou Brassier), Locko - Doumbia, Lees-Melou, Magnetti - Del Castillo, Mounié, Pereira Lage

L’OM veut se réveiller

Du côté de l’OM, l’heure n’est pas à la fête. La formation de Gennaro Gattuso reste sur une mauvaise dynamique avec une seule victoire en 2024, et six matchs sans succès toute compétition confondue. Pour cette rencontre, l’entraîneur marseillais devra se passer de plusieurs joueurs blessés comme Michael Murillo, Pape Gueye, Valentin Rongier, Jordan Veretout, ou encore Bilal Nadir. Samuel Gigot sera quant à lui suspendu.



La dernière victoire marseillaise en Ligue 1 remonte au 17 décembre dernier. Depuis, les mauvais résultats s’enchaînent pour l’OM avec des matchs nuls face à Montpellier (1-1), face à Strasbourg (1-1), puis face à Monaco (2-2). Les Phocéens ont ensuite concédé une défaite face à l’OL (1-0) le 4 février, avant de concéder un match nul très décevant face à domicile face à Metz (1-1) vendredi dernier. 8ème de Ligue 1 avec 30 points, l’OM pourrait se rapprocher du top 6 en cas de victoire, et dépasser Rennes, qui possède 31 points.



La composition probable de l’OM : Pau Lopez - Clauss, Mbemba, Balerdi, Merlin - Ounahi, Onana, Harit - Sarr, Aubameyang, Moumbagna

Où et quand voir le match ?