OM : Gattuso se lâche sur sa polémique

Benjamin Labrousse

Jeudi soir, l’OM concédait le match nul face au Shakhtar Donetsk (2-2) dans les derniers instants du match en Ligue Europa. A la fin du match, l’entraîneur marseillais Gennaro Gattuso avait alors lâché une phrase qui n’avait pas manqué de faire réagir. Ce samedi, le technicien italien a tenté d’évacuer cette polémique.

L’OM et Gennaro Gattuso dans le dur. Alors que ce dimanche soir (20h45), son équipe affronte Brest en Ligue 1, l’entraîneur italien avait tenu des propos pour le moins énigmatiques au sortir de la rencontre de Coupe d’Europe face au Shakhtar Donetsk ce jeudi.

« Je ne sais pas comment entraîner ce type d’équipe »

Si l’OM croyait tenir la victoire face à la formation ukrainienne, Marseille s’est fait rattraper dans les derniers instants de la rencontre (2-2). Visiblement remonté, Gennaro Gattuso déclarait : « Ça fait un moment que je dis que ce n’est pas un problème physique, pas un problème tactique, mais c’est une question de mental. On ne peut pas prendre l’avantage à la 90e minute et prendre un but comme ça après. Sur notre premier but, on a encaissé un but après deux ou trois minutes. C’est difficile d’expliquer ça. Sincèrement, je ne sais pas comment entraîner ce type d’équipe » . Une dernière phrase qui avait fait réagir, notamment sur les réseaux sociaux.

« Peut-être que mes mots ont été mal retranscrits »