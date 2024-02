OM : La réponse cash de Gattuso sur ce transfert à 23M€

Arnaud De Kanel

Gennaro Gattuso s'est présenté en conférence de presse ce samedi à la veille du déplacement à Brest. Après avoir passé en revue plusieurs sujets, le coach de l'OM s'est attardé sur le cas Renan Lodi, transféré pour 23M€ cet hiver. Le champion du monde 2006 a tenu à démentir les informations publiées dans la presse ce samedi matin.

Dos au mur, l'OM n'a plus le droit à l'erreur. Privé de Jordan Veretout, Valentin Rongier et Amir Murillo pour le choc face à Brest, Gennaro Gattuso pourra malgré tout compter sur toutes ses recrues à l'image de Quentin Merlin. Le latéral gauche avait été recruté suite au départ prématuré de Renan Lodi en Arabie saoudite, lui qui était arrivé six mois plus tôt. Ce samedi matin, L'Equipe avait d'ailleurs consacré un paragraphe sur le départ du Brésilien.

Mercato : Deux enfants du pays ont recalé l'OM https://t.co/Pu948sbLcC pic.twitter.com/hzCfu08XlY — le10sport (@le10sport) February 17, 2024

Gattuso agacé par le départ de Lodi ?

Le quotidien sportif avançait notamment que Gennaro Gattuso aurait été agacé suite à ce transfert, estimant que Lodi était « une valeur sûre » de son vestiaire. Il aurait même indiqué aux dirigeants que cela montrait le manque d'ambition du club. Une version que conteste Gennaro Gattuso.

«Ce qui a été écrit était faux»