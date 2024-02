PSG : Le Real Madrid fait un sacrifice à 183M€ pour Mbappé

Pierrick Levallet

Clap de fin pour Kylian Mbappé au PSG. L'international français aurait très récemment annoncé aux dirigeants parisiens qu'il voulait partir à l'issue de la saison, une fois que son contrat aura expiré. Le Real Madrid est naturellement favori pour le recruter. D'ailleurs, le club madrilène aurait fait un gros sacrifice économique pour pouvoir mettre la main sur la star de 25 ans.

Kylian Mbappé ne devrait plus être un joueur du PSG la saison prochaine. L’international français a annoncé aux dirigeants parisiens qu’il voulait partir. Le capitaine de l'équipe de France devrait donc quitter le club de la capitale une fois son contrat expiré en juin prochain. Reste maintenant à savoir où il rebondira sur le mercato. Le favori pour obtenir sa signature se nomme naturellement le Real Madrid.

Le Real Madrid est confiant pour Mbappé

Après l’échec de mai 2022, Florentino Pérez se voudrait plutôt confiant sur ce dossier. S’il reste prudent, le président du Real Madrid est malgré tout optimiste pour Kylian Mbappé. Le club madrilène aurait d’ailleurs fait une grande place dans son budget pour pouvoir être en mesure de s’attacher les services de la star du PSG.

183M€ de fonds libérés pour le recruter ?