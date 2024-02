Mercato - PSG : Coup de théâtre, la signature de Mbappé est annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après avoir annoncé son départ au PSG, Kylian Mbappé se serait rapproché du Real Madrid. A en croire les informations de la presse espagnole, le joueur aurait donné son accord au club espagnol lundi dernier au cours d'une réunion organisée au sein de la capitale française. Le feuilleton semble définitivement terminé.

Kylian Mbappé ne veut plus entendre parler de prolongation. Le joueur quittera le PSG à la fin de la saison et aurait demandé à Nasser Al-Khelaïfi, son président, de ne pas surenchérir. Et pour cause, Mbappé aurait déjà donné son accord au Real Madrid.

PSG : Mbappé a fait un gros sacrifice pour rejoindre le Real Madrid https://t.co/M56ZV8QkUV pic.twitter.com/WKNBGwRmEA — le10sport (@le10sport) February 16, 2024

Une rencontre avec le Real Madrid lundi dernier ?

Lundi dernier, Kylian Mbappé, accompagné de ses parents, aurait rencontré l'un des bras droits de Florentino Perez, président de la Casa Blanca . Selon les informations d' OK Diario , le joueur français aurait profité de cette réunion pour donner son feu vert au Real Madrid.

« Kylian Mbappé a signé au Real Madrid »