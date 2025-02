«C'est toi notre homme», voilà comment le PSG a oublié Mbappé !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain en attestent ses 256 réalisations. Rien que sur la saison dernière, Mbappé avait trouvé le chemin des filets à 44 reprises pour le PSG. Et pourtant, Luis Enrique n'a pas souhaité lui dénicher un remplaçant sur le marché. La raison ? La présence d'Ousmane Dembélé qu'il voulait repositionner.

Dès le mois de février 2024, Kylian Mbappé avait communiqué son départ en tant qu'agent libre au terme de la saison en question à son désormais ex-président Nasser Al-Khelaïfi puis au groupe du PSG. Le club de la capitale a choisi de ne pas le remplacer et il se trouve que Luis Enrique s'est montré réticent à l'idée de recruter certains avant-centres comme Victor Osimhen notamment.

Dembélé - PSG : Coup de tonnerre annoncé en direct !

➡️ https://t.co/jTZJVCDd2Z pic.twitter.com/kzIIbZuSRQ — le10sport (@le10sport) February 19, 2025

«Luis Enrique arrive et lui dit : « Tu es très bon»»

D'après les informations récoltées et divulguées par le journaliste Guillem Balague, il se pourrait que l'absence de recrutement d'un attaquant soit dû à la volonté de Luis Enrique de faire d'Ousmane Dembélé son attraction offensive principale. « Luis Enrique arrive et lui dit : « Tu es très bon ». Ils commencent alors à travailler sur différents détails, beaucoup de vidéos et de coaching. Il est surpris parce que Dembélé adore le football, adore savoir les petits détails du football et cela l'a aidé pour comprendre son nouveau rôle ».

«Si tu convertis plus d'occasions, tu pourrais gagner le Ballon d'or»»

« Luis Enrique l'a rapproché du but adverse et de la zone des 6 mètres. C'est un faux 9. Et on a dit à Dembélé ceci l'été dernier quand Mbappé est parti : « C'est toi notre homme maintenant. Si tu convertis plus d'occasions, en étant plus efficace et en se focalisant un peu plus sur la finition, tu pourrais gagner le Ballon d'or »». a conclu le journaliste de la BBC pendant son émission Coffee With Guillem. Reste à savoir si Dembélé confirmera les espoirs placés en lui sur la durée.