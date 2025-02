PSG : Luis Enrique s'offre le nouveau Neymar ?

Thomas Bourseau

Au Paris Saint-Germain, Luis Enrique aurait fait le forcing pendant le dernier mercato estival pour que Désiré Doué intègre sa pépinière à talents. Mission réussie puisqu'un accord a été trouvé avec le Stade Rennais pour 50M€. Et après avoir entraîné Neymar au FC Barcelone pendant trois ans, Enrique dispose à présent de son plus grand fan en ses rangs. Explications.

Bien qu'il soit natif d'Angers, c'est au Stade Rennais que Désiré Doué a passé la plus grande partie de sa vie. Entre le moment de son entrée au centre de formation en 2011 et son départ au PSG à la dernière intersaison soit à l'été 2024, il s'est tout de même passé 13 ans. L'international espoir de 19 ans a été à deux doigts de rafler l'or olympique aux JO de Paris 2024, mais a dû se contenter de l'argent sous les ordres de Thierry Henry.

«Quand on était petits, c’était Neymar, Neymar, Neymar»

S'en est suivi un transfert au PSG pour 50M€ bonus inclus en août 2024. Une opération dans laquelle Luis Enrique aurait joué un rôle phare. Le Parisien a en effet fait savoir ces derniers temps que le coach du Paris Saint-Germain se serait impliqué dans le recrutement de Désiré Doué, croyant pleinement en son potentiel. Ce qui fait un point commun entre les deux hommes puisque l'ailier français n'a cessé de croire en lui depuis sa formation en s'inspirant d'un joueur que le public du PSG connaît bien de par son passage entre 2017 et 2023 : Neymar.

« Quand on était petits, c’était Neymar, Neymar, Neymar. En réserve, on avait une télé dans la salle et avant d’aller à l’entraînement, ça mettait des skills. Lui, il aimait bien mettre Neymar. Dès qu’il y avait Neymar, il regardait. Il a toujours aimé toucher le ballon, toujours aimé reproduire les gestes, comme Neymar. Pas qu’il ait essayé de le copier, mais il s’en est inspiré ». a confié Winston André, ex-coéquipier de Désiré Doué chez les jeunes du Stade Rennais.

«Désiré était tellement dans son truc, tellement sûr de lui, il savait que ça allait passer»

Pour 20 Minutes, Winston André a raconté une anecdote amusante au sujet de Désiré Doué et de son inébranlable confiance en soi et en sa technique. « On était tous les deux montés du groupe U19 vers la réserve et sur un match de prépa, il reçoit des ballons sur le côté. Dèz, un peu fou, il essaie de dribbler un, deux joueurs, il perd la balle. La deuxième fois, ça revient, il essaie de dribbler, il reperd la balle. Le coach et les joueurs commencent à lui dire de jouer simple, d’arrêter de foncer. Le ballon d’après, il repart quand même en dribbles, passe trois joueurs et va marquer. Le coach, il voulait l’embrouiller parce qu’il lui avait dit de faire la passe juste avant. Mais Désiré était tellement dans son truc, tellement sûr de lui, il savait que ça allait passer ».

Aujourd'hui, le jeu de Désiré Doué s'est épuré sous les ordres de Luis Enrique, mais l'ancien feu follet du Stade Rennais n'oublie pas de régaler la foule de temps en autres.