PSG : Un gros mensonge dévoilé en direct ?

Le président du Paris Saint-Germain est dans la tourmente et c’est notamment le cas avec la crise des droits de TV de la Ligue 1, avec certains de ses homologues qui crient au conflit d’intérêt. Car il ne fait pas oublier que Nasser Al-Khelaïfi ne représente pas seulement le club parisien, puisqu’il est également à la tête de beIN Sports.

Le football français tremble. L’erreur Mediapro ne semble rien avoir appris aux clubs de Ligue 1, qui risquent une nouvelle crise avec DAZN. Le diffuseur actuel du Championnat tricolore a en effet annoncé qu’il ne versera pas l’intégralité de la somme promise, lançant une véritable guerre ouverte avec la Ligue de football professionnel.

L’étrange sortie d’Al-Khelaïfi

Dans cette affaire, le président Vincent Labrune est régulièrement désigné comme le principal coupable. Mais ce n’est rien par rapport à Nasser Al-Khelaïfi, qui multiplie les casquettes avec celle de patron du PSG... mais également du groupe médiatique beIN Sports, qui diffuse une infime partie de la Ligue 1 cette saison. Pour se défendre, il aurait vraisemblablement annoncé lors du dernier conseil d’administration de la LFP : « pour tous les clubs, y compris pour les petits clubs, y compris pour la Ligue 2 ».

« Il n'en a rien à cirer, c’est un mensonge »

Cette sortie du président du PSG ne semble toutefois pas convaincre grand monde, notamment Daniel Riolo. « Nasser a dit qu’il voulait une solution même pour les petits clubs de Ligue 2 ? Il n'en a rien à cirer, c’est un mensonge. Pourquoi Nasser dit ça ? À cause du conflit d’intérêt, et du fait qu’il soit patron d’une chaîne » a déclaré le journaliste et éditorialiste de RMC Sport. « Il y a toute une tranche de supporters parisiens, les bas du front, qui pensent qu’il y a un complot. Les Parisiens sont en train de ressembler aux Marseillais 90-93. Ils ne veulent pas voir la vérité, et ils crient au complot en permanence. Ils se foutaient de leur gueule, et ils sont en train de faire pire ».