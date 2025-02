La Ligue 1 de retour sur Canal + : Il annonce du lourd !

Axel Cornic

Le football français pourrait être à un tournant important, avec des droits TV en danger depuis l’annonce de DAZN de ne régler qu’une partie de la somme d’argent promise. Sentant le danger arriver Jean-Michel Aulas, vice-président de la FFF, a annoncé récemment avoir relancé les discussions avec Canal+, ancien diffuseur de la Ligue 1.

Rien ne va plus dans le Championnat de France. Après l’accident de Mediapro, les clubs de Ligue 1 font face à un nouveau problème avec les droits TV. La somme promise par DAZN ne devrait en effet pas arriver ou en tout cas pas dans sa totalité, puisque seulement une partie devrait être réglée.

Droits TV - DAZN : Le boss de l'OM craque en privé !

Canal+ au chevet de la Ligue 1

Pour beaucoup, la solution pourrait venir de Canal+, qui entretient toutefois des relations catastrophiques avec Vincent Labrune, l’actuel président de la LFP. Mais une aide pourrait venir de Jean-Michel Aulas ! « En tant que président de la Ligue féminine de football professionnel, nous avons décidé avec le conseil d'administration d'aller voir Canal+, qui a été très ouvert » a déclaré le vice-président de la FFF, dans un récent entretien accordé au Figaro.

« Tout le monde voudrait que la Ligue 1 soit sur Canal »

Cette option de Canal+ est validée par des nombreux observateurs et sur sa chaîne YouTube, Pierre Ménès a commenté cette situation. « Tout le monde pense que Canal manque à la Ligue 1. Tout le monde voudrait que la Ligue 1 soit sur Canal car le nombre d’abonnés n’est pas le même. Tout de suite, tu récupères une aura et audience plus importante » a confié celui qui a longtemps été le consultant star de la chaîne cryptée.