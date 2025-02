Ligue 1 : DAZN remplacé par Canal+, le rapprochement secret !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La Ligue 1 fait face à une nouvelle tourmente autour des droits TV, suite à la décision de DAZN de ne régler qu’une partie de son échéance. La LFP, en réponse, a saisi le Tribunal de Paris. Dans ce contexte tendu, Jean-Michel Aulas a initié un dialogue avec Canal+, appelant les acteurs du football français à agir pour éviter une nouvelle crise profonde.

La LFP doit gérer une nouvelle crise des droits TV après la décision de DAZN de ne régler qu’une moitié de son échéance du mois de janvier, incitant l’organisme du football français à assigner en référé son diffuseur devant le Tribunal de Paris, qui rendra sa décision à la fin du mois. Pour beaucoup, le divorce est désormais inéluctable et l’incertitude est grande concernant l’avenir de la Ligue 1. C’est dans ce contexte qu’un rapprochement vers Canal+ a été réalisé, par Jean-Michel Aulas.

« Canal+ a été très ouvert »

L’ancien président emblématique de l’Olympique Lyonnais, aujourd’hui vice-président de la FFF, a révélé auprès du Figaro être intervenu auprès du diffuseur historique de la Ligue 1, en conflit avec la LFP. « En tant que président de la Ligue féminine de football professionnel, nous avons décidé avec le conseil d'administration d'aller voir Canal+, qui a été très ouvert, a confié Aulas. Je suis un homme de dialogue, et parfois ça permet de trouver des solutions. (...) Je sais rester à ma place. Mais je fais confiance à tous ceux dont c'est le rôle pour trouver une solution. Aucun des actionnaires de la LFP ne peut se désintéresser de la solution qu'il faut trouver. »

« Il est impératif d'agir avec responsabilité et sang-froid »

Jean-Michel Aulas évoque une « préoccupation majeure » sur la question des droits TV, estimant selon lui qu’il « est impératif d'agir avec responsabilité et sang-froid. » Et d’ajouter : « Le président Philippe Diallo a convoqué toutes les parties dans les prochains jours. On ne peut pas se permettre une nouvelle crise comme celle de Mediapro. » L’ancien boss de l’OL ajoute que la FFF est prête à « accompagner la LFP et les clubs dans la recherche de solutions pérennes », « garantir la viabilité du modèle économique de notre football et restaurer la confiance des diffuseurs ».