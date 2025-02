Droits TV - DAZN : Il veut s’en aller, l’annonce tonitruante !

La rédaction

Alors que les tensions autour des droits TV s’intensifient, Jean-Pierre Caillot, président du collège des présidents de Ligue 1, menace de quitter son poste. Irrité par les critiques à son égard, le patron du Stade de Reims pourrait claquer la porte. Certains dirigeants, dont Jean-Pierre Rivère, tentent néanmoins de le convaincre de rester.

Le dossier des droits TV est loin d’être fini et continue de semer la pagaille entre les dirigeants de Ligue 1. D’après les informations de RMC Sport, alors qu'un collège des présidents de Ligue 1 a eu lieu vendredi, la tension est montée entre les différents dirigeants de clubs, certains reprochant à d’autres de ne pas être au courant des informations et d'apprendre des nouvelles dans la presse.

Caillot prêt à démissionner ?

Visé par ces critiques, Jean-Pierre Caillot, président du collège des présidents de la Ligue 1 et patron du Stade de Reims, a menacé de quitter son poste dans le groupe WhatsApp des présidents. Le lendemain de la réunion, le président rémois a déclaré : « Je suis irrité - alors que la plus grande confidentialité a été rappelée eu égard aux actions juridiques - de voir que les propos de Nasser, des avocats, ceux de Laurent et les miens notamment sont sur tous les sites […] Je ne suis pas un "laquais" de Labrune mais juste un président qui se bat pour son petit club et l'intérêt général. Mais manifestement, certains ne le pensent pas. Je ne veux pas de polémique, j'ai suffisamment de respect pour beaucoup d'entre vous (pas tous), même si nous avons tous des problèmes différents selon nos tailles et capitaux. »

Labrune à la rescousse

Mais certains présidents, proches de Vincent Labrune, tenteraient de dissuader Jean-Pierre Caillot de quitter son poste selon RMC. Jean-Pierre Rivère, président de l'OGC Nice, explique dans le groupe WhatsApp : « Jean-Pierre doit rester notre président de collège et je pense qu'il serait judicieux de nous réunir tous en présentiel, une demi-journée, et de prendre enfin des décisions qui apporteront l'adhésion de tous. Dans le calme et le respect de chacun. »

Le drama autour des droits TV et de DAZN est loin d’être fini, et la menace du départ de Jean-Pierre Caillot plane encore au-dessus des dirigeants de Ligue 1.