Droits TV - DAZN : La solution cash qui fait jaser en Ligue 1 !

Le litige autour des droits de diffusion de la Ligue 1 inquiète tous les acteurs du football français, avec une catastrophe qui est annoncée. Pour Joseph Oughourlian, président du RC Lens, cela pourrait être évité avec une solution assez simple, qui ne convainc toutefois pas tout le monde.

Certains pensaient pouvoir frapper un gros coup, mais pour le moment c’est surtout la ruine qui menace les clubs de Ligue 1. Car l’accord avec DAZN s’est transformé en un piège qui pourrait entraineur tout le football professionnel vers la catastrophe, avec des pertes monstrueuses qui sont évoquées.

« En six ans, on ne peut pas changer de diffuseur tout le temps »

D’habitude assez discret, le président du RC Lens a beaucoup pris la parole dernièrement et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’est pas vraiment d’accord avec la situation actuelle. « Il y a un problème de fond. En six ans, on ne peut pas changer de diffuseur tout le temps. On ne peut pas émietter notre produit » a déclaré Joseph Oughourlian, dans un entretien accordé au Parisien.

« La première solution serait de faire notre propre chaîne »

« Cela a conduit à perdre nos clients, les consommateurs de foot sur la télé payante et c’est la responsabilité de la Ligue et de son président » a-t-il poursuivi, avant de proposer une alternative. « La première solution serait de faire notre propre chaîne. Beaucoup de gens ne le comprennent pas à la Ligue et certains conflits d’intérêts font que cette option sera très compliquée à mettre en place. La deuxième est de retourner voir des gens sérieux comme Canal + ».