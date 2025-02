Droits TV : DAZN provoque un clash, c'est l'explosion !

Amadou Diawara

Reprochant à la LFP de ne pas avoir respecté toutes les conditions de leur accord, DAZN n'a payé que la moitié de l'échéance de la mi-février. Ce qui a provoqué des tensions entre les présidents de Ligue 1. Critiqué lors d'un collège, Pierre Caillot - le patron du Stade de Reims - a annoncé sa démission, renonçant à son rôle de président du collège des présidents du championnat de France.

Depuis le début de la saison 2024-2025, DAZN est le diffuseur presque exclusif de la Ligue 1. Toutefois, la chaine est en plein conflit avec la LFP actuellement. Alors que l'instance du football n'aurait pas respecté tous ses engagements, DAZN n'a payé que la moitié de l'échéance de la mi-février. Face à cette situation, les présidents de la Ligue 1 se déchirent.

C'est la guerre entre les présidents de Ligue 1

Selon les informations de L'Equipe, un collège des présidents de Ligue 1 a eu lieu ce vendredi en fin d'après-midi. Et la tension serait montée « de plusieurs crans » entre les patrons des clubs de l'Hexagone. En effet, les présidents qui ne font pas partie du conseil d'administration de la LFP auraient reproché aux autres d'être tenus à l'écart des informations. De surcroit, ils auraient pointé du doigt leurs choix récents, notamment celui de s'engager avec DAZN et BeIN SPORTS pour les droits TV du championnat de France jusqu'en 2029. Plusieurs écuries du pays, dont l'OL et le RC Lens, auraient souhaité que le projet de chaîne L1, en association avec la plate-forme Max détenue par le groupe Discovery, soit lancé.

Jean-Pierre Caillot annonce sa démission

Se sentant visé par les critiques, Jean-Pierre Caillot aurait annoncé qu'il allait démissionner. A en croire L'Equipe, le patron du Stade de Reims ne voudrait plus conserver sa casquette de président du collège des présidents de la Ligue 1 dans ces conditions. D'ailleurs, Jean-Pierre Caillot a confirmé sa décision sur le groupe WhatsApp des présidents de l'élite, même si certains essaieraient de le dissuader. Contacté par L'Equipe, le président de Reims n'aurait pas souhaité parler.