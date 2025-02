Transfert au PSG : Après un an, c'est enfin signé !

Amadou Diawara

Lors du dernier mercato hivernal, le PSG a bouclé le départ de Marco Asensio. En effet, l'international espagnol est prêté sans option d'achat à Aston Villa, et ce, jusqu'au 30 juin. Interrogé sur son transfert, Marco Asensio a avoué qu'il aurait pu rejoindre les Villans il y a un an.

Devenu indésirable au PSG cet hiver, Marco Asensio s'est envolé vers Birmingham pour s'engager en faveur d'Aston Villa. En effet, le club de la capitale a prêté le milieu offensif de 29 ans aux Villans jusqu'à la fin de la saison, et ce, sans option d'achat.

Lors d'un entretien accordé à The Mirror, Marco Asensio a avoué qu'il aurait pu rejoindre Aston Villa bien plus tôt. En effet, l'international espagnol avait la possibilité de signer chez les Villans lors du mercato hivernal 2024.

« J'aurais pu venir ici il y a un an. J'y pense depuis, car je sais que c'est une équipe qui gagne et que le but est de viser haut et de remporter des titres. C'était une opportunité. J'ai toujours voulu jouer en Premier League. Alors, pourquoi pas ? (...) Ce n'est pas un pas en arrière. C'est un grand défi pour moi. Je me sens très responsable parce que j'ai l'impression d'apporter toute l'expérience que j'ai acquise en jouant dans ces compétitions et dans ces grands matches, et je suis très heureux d'être ici et de jouer avec cette responsabilité », a reconnu Marco Asensio.