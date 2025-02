Droits TV - DAZN : Le ras-de-bol de la Ligue 1 !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des derniers jours, des tensions sont apparues entre la Ligue de Football Professionnel (LFP) et son diffuseur DAZN, qui a refusé de régler intégralement son paiement de février. Si l’instance devrait résoudre ce problème, le ton monte entre les deux parties, et cela ne plaît pas au coach de l’OL Paulo Fonseca, qui s’est exprimé à ce sujet.

Le feuilleton opposant la LFP au diffuseur de la Ligue 1 DAZN n’est pas prêt de se terminer. Alors que la chaîne a refusé de verser sa part des droits TV (35M€) aux différents clubs français avant le 28 février prochain, le litige va se présenter devant le tribunal de commerce de Paris. Mais cette situation épineuse commence sérieusement à agacer les clubs, et notamment leurs entraîneurs.

Les coachs de Ligue 1 s’agacent

« La seule chose qui m’intéresse, c’est la valorisation de la Ligue 1 et du football français. On a aujourd’hui un football qui est un football de qualité. Avec une représentativité qui doit être attractive. La seule chose sur laquelle on doit se concentrer, c’est sur le fait que la Ligue 1 doit être attractive, que la Ligue 1 reste populaire, que la Ligue 1 continue de donner de la passion aux gens qui aiment le foot », déclarait notamment Habib Beye, ancien consultant de Canal + récemment nommé entraîneur du Stade Rennais.

« La situation actuelle est difficile à comprendre »

« Le foot est un produit. Et la France a l’un des meilleurs au monde, mais on ne le valorise pas bien. Les droits mériteraient d’être élevés. Il y a de bons stades, des supporters, de bons joueurs. Pour moi, la situation actuelle est difficile à comprendre », a confié de son côté le coach de l’OL Paulo Fonseca. Quant à Bruno Genesio (LOSC), ce dernier réclame un retour du diffuseur historique : « Je trouve que, pour moi, l’erreur qui a été faite au départ c’est de casser la relation avec Canal+. Sans faire de campagne de publicité pour les uns ou les autres, pour moi le foot c’était Canal+. »