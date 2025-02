«Vincent Labrune, c'est terminé pour lui» : L’annonce cash en direct

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que le conflit fait rage avec le diffuseur de la Ligue 1, DAZN, Vincent Labrune pourrait en faire les frais. Pour Kevin Diaz, l’ancien président de l’OM ne peut plus rester à la tête de la LFP dans ces conditions. D’autant plus que son départ pourrait permettre le retour de Canal+.

Cinq ans après Mediapro, le football français connaît une nouvelle crise avec son diffuseur. Reprochant à la Ligue de football professionnel son manque d’investissement dans la lutte contre le piratage, ainsi que le peu de collaboration des clubs pour créer des contenus autour des matchs, DAZN a décidé de ne verser que la moitié de son échéance du mois de février. En réponse, la LFP a assigné le diffuseur de la Ligue 1 en référé devant le Tribunal de commerce de Paris.

« DAZN et les droits TV ? Ce n'est pas que la faute des présidents, mais de tout le monde, de tout le football français. Ça fait des années, des décennies qu'on se voit plus beaux que ce qu'on est. Et pour le coup l'After a été le précurseur. On nous dit : vous critiquez la Ligue 1. Mais non, ce n'est pas critiquer ou pas critiquer. On est lucides. Le fossé s'est creusé. Olivier Létang disait cet après-midi et justement que la Bundesliga a 1 milliard de droits TV. Et nous, on peine à avoir 400M€. On a des masses salariales qui sont pharaoniques », a estimé Kevin Diaz dans l’After Foot sur RMC.

Selon lui, la LFP a besoin d’un nouveau président et Vincent Labrune doit s’en aller : « Et ce ne sont pas que les présidents, c'est tout un engrenage qui fait que, quand tu te vois plus beau que ce que tu es, tu n'es pas dans les réalités. Même si les présidents avaient voulu voter pour quelqu'un d'autre, le football français est organisé d'une telle façon qu'ils ne pouvaient même pas voter pour qui ils voulaient parce qu'il fallait être parrainé par un tel ou un tel. Ils font tout pour se protéger eux-mêmes. Qu'il y ait que des incompétents, ils s'en foutent complètement, du moment que c'est mon pote. En fait, on voit des trucs surréalistes. Il faut que tout le monde se regroupe pour l'intérêt du football français. Je ne sais pas si c'est Pierre Ferracci, Michel Denisot, qui il faudra choisir. Une chose est sûre, Vincent Labrune c'est terminé pour lui, il faut qu'il laisse sa place parce qu'un des acteurs du football français aujourd'hui, ça reste Canal+. Cette personne-là est discréditée et est disqualifiée. »