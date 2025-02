Droits TV - DAZN : Le clan Labrune part au clash avec un club de Ligue 1 !

Thomas Bourseau

Le torchon brûle entre les clubs de Ligue 1 et la LFP en raison du souhait de DAZN de se rétracter de ses engagements et de ne pas payer une partie des sommes dues. Joseph Oughourlian s'en est pris à Vincent Labrune. La réponse du président de la LFP ne s'est pas fait attendre.

Ces derniers jours, les critiques fusent chez les observateurs, mais aussi acteurs du football français. La cause ? Le fait que DAZN ne souhaite plus verser des sommes d'argent pour les droits télévisés de la Ligue 1 comme cela était convenu avec la Ligue de football professionnel. Patron de la LFP, Vincent Labrune est pris pour cible au vu du fiasco que s'avère être le choix de la plateforme britannique pour la Ligue 1.

Droits TV - Canal + : Une grosse boulette est annoncée !

➡️ https://t.co/ntArQd8tJ7 pic.twitter.com/HEleQiaKXf — le10sport (@le10sport) February 14, 2025

«L’erreur DAZN est pire que celle de Mediapro»

Joseph Oughourlian s'est offusqué de la sélection de DAZN pour la diffusion de la Ligue 1 en interview pour Le Parisien. « L’erreur DAZN est pire que celle de Mediapro. Pour Mediapro, on peut dire: 'j’ai fait une erreur mais je ne vais pas la refaire.' Mais avec DAZN, on a persévéré dans cette erreur et on a perdu le consommateur ». Le président du RC Lens a notamment noté la baisse des abonnés avec DAZN (500 000) comparés aux millions chez Amazon Prime et Canal+.

«En 2024, le choix, c’était DAZN… ou DAZN car Canal ne voulait pas participer !»

Joint par Le Parisien, l'entourage de Vincent Labrune a séchement répondu à Joseph Oughourlian ce samedi soir. « Avec de tels propos outranciers, Joseph Oughourlian ne fait qu’une seule chose : de la politique politicienne. Dire que l’erreur DAZN est pire que Mediapro n’a aucun sens ! En 2018 (au moment de l’appel d’offres, NDLR), les dirigeants de la LFP à l’époque avaient le choix entre Mediapro et Canal. En 2024, le choix, c’était DAZN… ou DAZN car Canal ne voulait pas participer ! ».