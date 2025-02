Divorce au PSG : Il réclame un transfert au plus vite !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par le PSG qui ne comptait plus du tout sur lui, Randal Kolo Muani a été prêté à la Juventus Turin en janvier. Un choix judicieux puisque l’attaquant français a totalement relancé sa carrière, et Mohamed Sissoko réclame d’ailleurs que la Juve boucle son transfert définitif au plus vite avec le PSG.

Malgré les 90M€ dépensés par le PSG pour le signer à l’été 2023, Randal Kolo Muani (26 ans) n’a jamais réussi à trouver grâce aux yeux de Luis Enrique. L’attaquant de l’équipe de France était même complètement laissé de côté ces derniers mois, à tel point qu’un divorce a été envisagé au mercato de janvier. Kolo Muani a quitté le PSG pour la Juventus Turin, sous la forme d’un prêt sans option d’achat, et il cartonne depuis son arrivée en Italie (5 buts en 5 matchs).

« J’espère que la Juve pourra l’acheter le plus tôt possible »

Mohamed Sissoko, ancien joueur passé justement par la Juventus Turin et le PSG, prend position pour l’avenir de Kolo Muani et réclame son transfert définitif : « Je ne suis pas surpris par sa performance ici, ce qui me rend le plus heureux, c’est qu’il retrouve la confiance qu’il n’avait pas à Paris. Randal est un gars qui a de la force, de la vitesse, de la technique, du tir et un sens du but. Et tous ces éléments ne se retrouvent pas ensemble chez beaucoup d’attaquants. Son impact a été fantastique avec 5 buts et une passe décisive en 5 matchs, j’espère que la Juve pourra l’acheter le plus tôt possible », lâche Sissoko dans un entretien à TMW.

« Il avait besoin d’un environnement adéquat »

« Il n’a pas été bon parce qu’il n’était pas l’attaquant idéal pour le jeu de Luis Enrique. Il a toujours été un joueur de haut niveau et avait juste besoin d’un environnement adéquat pour montrer ses qualités. Maintenant, la Juventus l’apprécie, je suis sûr qu’il continuera à rendre les fans heureux avec ses buts », poursuit l’ancien milieu de terrain malien du PSG. Reste à savoir si un accord sera trouvé avec la Juventus pour le transfert de Kolo Muani.