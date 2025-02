Equipe de France : Mbappé a trouvé son maître ?

Thomas Bourseau

Quand il s'agit de taquiner ses coéquipiers, Kylian Mbappé n'est pas le dernier. Néanmoins, de par sa relation remontant à Clairefontaine avec Marcus Thuram et le statut d'aîné de l'attaquant de l'Inter, il y a une personne que le capitaine de l'équipe de France a bien du mal à se moquer comme le buteur des Bleus l'a assuré en Italie.

Cela commence à être de notoriété publique, Kylian Mbappé est plutôt chambreur. Et il ne se gêne pas de le montrer aux caméras de l'équipe de France notamment pendant les rassemblements et à l'entraînement. Le capitaine des Bleus est cependant plus jeune que certains de ses coéquipiers en sélection.

«Si j'aime le taquiner ? Beaucoup, dès que je peux en fait»

C'est entre autres le cas de Marcus Thuram, son aîné d'un an seulement. Les deux internationaux se connaissent depuis Clairefontaine et leur adolescence. De quoi permettre à l'attaquant de l'Inter de profiter de cet avantage pour mieux gentiment se moquer de lui comme il l'a révélé au podcast Cronache di Spogliatoio. « Si j'aime le taquiner ? Beaucoup, dès que je peux en fait. J'étais à Clairefontaine et il a un an de moins que moi, je l'ai vu arriver à l'école de foot ».

«S'il le faisait aussi ? Ah non tu ne peux pas, j’étais en deuxième année quand même !»

« Il y avait donc cette chose pour se moquer de lui. S'il le faisait aussi ? Ah non tu ne peux pas, j’étais en deuxième année quand même ! Cette chose est restée... ». a affirmé Marcus Thuram sur YouTube. Kylian Mbappé a donc trouvé son maître.