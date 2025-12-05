Surprise en F1 : Leclerc remplace Hamilton, le coup rêvé !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce vendredi, à l’occasion des essais libres du dernier Grand Prix de la saison, Arthur Leclerc, frère de Charles, a remplacé Lewis Hamilton chez Ferrari. Les deux pilotes principaux de l’écurie italienne ont tous deux fait part de leur grande fierté pour celui qui a été surnommé « Leclerc Junior » par les autres écuries.

Le dernier Grand Prix de la saison s’annonce intense, notamment pour la course au titre. Plus du tout concernée par cette lutte depuis un bon moment déjà, Ferrari s’est autorisée un moment fort sympathique ce vendredi à Abou Dhabi, en permettant à Arthur Leclerc de piloter aux côtés de son frère lors des essais libres.

Leclerc : « Quelque chose dont nous rêvions ensemble depuis notre enfance » « Les EL1 ont été très spéciaux pour moi. Voir mon petit frère au volant d’une Formule 1 avec la Scuderia et partager la piste avec lui pour une séance d’essais est quelque chose dont nous rêvions ensemble depuis notre enfance, et cela m’a fait sourire », a réagi Charles Leclerc, ému, dans des propos relayés par Next-Gen Auto.