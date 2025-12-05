PSG : Un joueur dérape devant les caméras, la punition tombe !

Amadou Diawara

Ce mercredi, le Racing Club de Strasbourg a annoncé la suspension d'Emmanuel Emegha pour le déplacement sur la pelouse du Toulouse Football Club, prévu ce samedi soir. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Liam Roselior a révélé que son capitaine avait été puni à cause de ses propos « maladroits ».

Le RC Strasbourg a publié un communiqué ce mercredi, et ce, pour annoncer la suspension d'Emmanuel Emegha pour le déplacement de ce samedi soir à Toulouse. « Cette décision a été prise suite au non-respect récent par le joueur des valeurs, des attentes et des règles du club. Le Racing réaffirme son attachement aux principes essentiels d’exemplarité et de respect du cadre collectif. Emmanuel reste un membre important de notre équipe, qui a toujours tout donné pour le club sur le terrain. Il sera réintégré dans le groupe après ce match. Aucun autre commentaire ne sera fait », peut-on lire sur le site officiel du RCS.

«Emma a tenu des propos maladroits devant la presse» Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Liam Rosenior a donné davantage de précisions sur la punition d'Emmanuel Emegha. « Emma a tenu des propos maladroits devant la presse qui ont blessé beaucoup de gens et il fallait le punir pour ça. Tout le monde fait des erreurs. J’en fais à 41 ans et 'Emma’ n’en a que 22. Il faut aussi qu’il prenne conscience que chaque acte a des conséquences. Il est important d’accompagner nos jeunes joueurs pour en faire de meilleurs hommes. Il ne faut pas oublier tout ce qu’Emma a fait de positif, on doit avancer », a confié le coach du RC Strasbourg.