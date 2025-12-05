PSG : Luis Enrique l’ignore, la scène improbable en public

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Samedi soir au Parc des Princes, Matveï Safonov pourrait disputer son premier match de la saison avec le PSG face à Rennes, profitant de l’absence de Lucas Chevalier, touché à la cheville le week-end dernier contre Monaco. Interrogé sur la situation du portier russe, désireux d’obtenir davantage de temps de jeu, Luis Enrique a volontairement ignoré la question.

Absent de la séance collective du PSG ce jeudi, Lucas Chevalier reste très incertain pour la réception du Stade Rennais au Parc des Princes ce samedi, à 21h. Une situation qui pourrait profiter à Matveï Safonov, frustré de son temps de jeu dans la capitale. Le portier russe pensait en effet que le départ de Gianluigi Donnarumma vers Manchester City relancerait la concurrence dans les cages, mais Lucas Chevalier conserve la confiance de Luis Enrique depuis le début de saison.

Luis Enrique répond à côté volontairement Ce vendredi en conférence de presse, Luis Enrique a justement été invité à se prononcer sur la situation de Matveï Safonov, un sujet que l’entraîneur du PSG a volontairement esquivé en ne répondant pas à la question posée. « On va jouer encore à domicile, c'est une bonne nouvelle pour nous. On va retrouver l'une des meilleures équipes du championnat, Rennes. On est prêt pour ce match. On peut voir que le championnat est très difficile et qu'il y a beaucoup d'équipes qui sont dans un très bon moment. Comme d'habitude, ce sera difficile », a expliqué Luis Enrique, interrogé sur l’état d’esprit du portier russe.