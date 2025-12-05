Rupture annoncée : La masterclass du PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En janvier, le PSG pourrait se montrer actif sur le mercato hivernal, dans les deux sens. En effet, le club parisien ne considérerait plus Lucas Beraldo comme intouchable, et pourrait acter la rupture avec ce dernier. Un départ du Brésilien pourrait d’ailleurs réellement bénéficier aux finances du club de la capitale.

Un mercato hivernal animé au PSG ? Si les dirigeants parisiens surveillent plusieurs profils en vue de ce mois de janvier, Paris pourrait également connaître du mouvement dans le sens des départs. En effet, Foot Mercato révèle ce vendredi que Lucas Beraldo n’est plus intouchable au sein du club de la capitale.

Le PSG ouvre la porte Le PSG ouvre ainsi la porte à un départ du défenseur central brésilien, arrivé en janvier 2024. Valorisé à 25M€ par le site spécialisé Transfermarkt, Lucas Beraldo pourrait permettre au club parisien d’enregistrer une belle rentrée d’argent, d’autant que selon FM, Luis Campos aimerait renflouer les caisses dès cet hiver.