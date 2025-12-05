Kylian Mbappé : Coup de théâtre sur le mercato !

Alexis Brunet

Cette saison, Kylian Mbappé s’est vraiment imposé comme l’atout offensif numéro un du Real Madrid. Le Français est devenu le numéro neuf du club espagnol, mais cela pourrait peut-être changer. En effet, à en croire Sunday Oliseh, l’ancien sélectionneur du Nigéria, Victor Osimhen serait tout proche de rejoindre les Merengue lors du mercato hivernal.

Après une première saison déjà très réussie, Kylian Mbappé a décidé d’élever encore un peu plus le niveau au Real Madrid. Le Français est tout simplement inarrêtable depuis la reprise, puisqu’il a inscrit 26 buts en 23 rencontres toutes compétitions confondues. L’ancien joueur du PSG brille en tant que numéro neuf dans l’organisation de Xabi Alonso.

Osimhen vers le Real Madrid ? Mais dans un futur proche, Kylian Mbappé pourrait voir arriver une grosse concurrence au poste de numéro neuf. À en croire l’ancien sélectionneur du Nigéria Sunday Oliseh, qui s’est exprimé dans le podcast Insight, Victor Osimhen serait très proche de rejoindre le Real Madrid. « On parle beaucoup d'un possible transfert d'Osimhen au Real Madrid. Je ne dirai pas d'où vient cette information, mais on m'a dit qu'il allait partir là-bas. On verra bien, mais quand je l'ai appris d'une personnalité importante au Nigéria, j'étais très heureux pour le jeune homme. »