OM : C'est terminé, Pavard balance sur sa séparation !

Alexis Brunet

À seulement 20 ans, Benjamin Pavard avait quitté le LOSC pour s’engager avec Stuttgart. Le défenseur avait par la suite rejoint le Bayern Munich, puis l’Inter Milan et il a décidé l’été dernier de mettre fin à son parcours à l’étranger en rejoignant l’OM. Une décision prise en partie pour se rapprocher de sa famille avec qui la séparation était compliquée.

Neuf ans après avoir quitté la Ligue 1, Benjamin Pavard a fait son retour au sein du championnat de France l’été dernier. Le défenseur central a choisi de rejoindre l’OM sous la forme d’un prêt avec option d’achat, fixée à 15M€. Avant cela il avait évolué à Stuttgart, mais surtout au Bayern Munich et à l’Inter Milan.

Pavard avait le mal du pays Lors d’un entretien accordé à La Voix du Nord, Benjamin Pavard a expliqué sa décision d’avoir rejoint l’OM. Le défenseur central cherchait à revenir en France, lui qui était séparé depuis longtemps de sa famille et de ses amis. « J’étais à l’étranger depuis longtemps, neuf saisons en tout. Mon pays, mes amis et ma famille me manquaient beaucoup. Je pense que j’avais fait le tour et j’avais besoin de revenir dans un club plus proche de mes parents, qui ont toujours été des piliers pour moi. »