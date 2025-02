«Un joueur différent», l’annonce qui va donner des regrets à l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

L’été dernier, l’OM parvenait à trouver un accord avec l’Inter Milan pour le prêt avec option d’achat de Valentin Carboni. Mais voilà que le club phocéen n’aura pas pu profiter longtemps de l’Argentin à cause d’une grosse blessure au genou. Le retour de Carboni sur les terrains est désormais très attendu en Italie, où on l’annonce plus fort que jamais à l’avenir.

Agé de 19 ans, Valentin Carboni n’aura disputé que 4 petits matchs avec l’OM. Grand espoir du football argentin, le milieu offensif a été coupé dans son élan à cause d’une grosse blessure au genou avec l’Albiceleste. A Marseille, on n’aura donc pas pu profiter du talent de Carboni. Au point de le regretter d’ici quelques mois ?

« Il va revenir encore plus fort qu’avant »

Vice-président de l’Inter Milan, Javier Zanetti s’est confié sur Valentin Carboni. Et pour ESPN, la légende argentine a annoncé du très lourd : « Valentin, malheureusement, il a eu cette blessure au genou. Il est en train de récupérer. Il est revenu avec nous. Ce qu’il doit faire en premier c’est récupérer et après, je n’ai aucun doute qu’il va revenir encore plus fort qu’avant. Nous parlons d’un joueur différent, qui quand il a commencé avec nous, on voyait quel type de joueur il était, il faisait la différence ».

Un prêt rompu prématurément

On ne se souviendra donc pas forcément du passage de Valentin Carboni à l’OM. Son prêt a d’ailleurs été écourté. En effet, ces derniers jours, l’Inter Milan avait annoncé la rupture du prêt de l’Argentin, revenu donc plus tôt en Lombardie pour soigner sa blessure au genou.